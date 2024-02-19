ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مينيسوتا الأميركية

قالت الشرطة إن مطلق النار الذي لم تكشف هويته قُتل أيضا، مضيفة أنه تم إنقاذ سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما.

قُتل رجلا شرطة ومسعف بالرصاص في وقت باكر، الأحد، في ولاية مينيسوتا الأميركية، بعد استجابتهم لاتصال طوارئ بشأن نزاع عائلي في منزل يضم عددا من الأطفال، وفق ما أفادت السلطات.

وقالت الشرطة إن مطلق النار الذي لم تكشف هويته قُتل أيضا، مضيفة أنه تم إنقاذ سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما.

وتعرّض الضحايا، وهما شرطيان يبلغان 27 عاما ومسعف يبلغ 40 عاما، لإطلاق نار عقب استجابتهم لما وصفه حاكم ولاية مينيسوتا، تيم فالز، بأنه "نداء استغاثة لعائلة في خطر" من منزل في مدينة بيرنزفيل الواقعة جنوب مينيابوليس.

وأصيب شرطي آخر بجروح لا تهدد حياته أثناء تبادل إطلاق النار.

وقال درو إيفانز المسؤول في مكتب مينيسوتا للاعتقال الجنائي، إن فريق الطوارئ تلقى مكالمة هاتفية، الأحد، من داخل منزل في بيرنزفيل، تتعلق بـ"رجل مسلح يتحصن مع أفراد عائلته".

وأطلق المسلح النار من الداخل في أعقاب مفاوضات أجراها مع الشرطة. وبحسب إيفانز، فقد تم إطلاق النار على شرطي واحد على الأقل داخل المنزل.

وعُثر على قطع أسلحة عدة داخل المنزل، لكن الشرطة لم تحدد نوعها وما إذا كانت مسدسات أم بنادق نصف آلية.

وأضاف إيفانز "نحن في المراحل الأولى التحقيق".

وأظهرت لقطات لشبكة "سي بي إس نيوز" مركبة مدرعة في مكان الواقعة، وفيها ما لا يقل عن سبعة ثقوب بسبب الرصاص في زجاجها الأمامي.

وقالت قائدة شرطة بيرنزفيل، تانيا شوارتز، لصحافيين "اليوم قدم ثلاثة من أعضاء فريقنا التضحية القصوى من أجل هذا المجتمع. إنهم أبطال".

وتشيع حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث ثلث البالغين يقتني سلاحا ناريا.

والأربعاء في ولاية ميسوري في الغرب الأوسط، قُتل شخص وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار خلال مسيرة النصر لفريق كانساس سيتي تشيفز بعد فوزه بالسوبر بول.