سفينة أميركية تبلغ عن تعرضها لهجوم والاتحاد الأوروبي يطلق مهمة لحماية السفن بالبحر الأحمر

قالت "أمبري" في بيان، إن "ناقلة بضائع مملوكة أميركيًا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية مشيرةً إلى أنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلًا بحريًا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن.

أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم، الإثنين، مهمة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن؛ حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

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وكتبت فون دير لايين على منصة "إكس": "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي الجمعة، إنّ التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمّة، التي أُطلق عليها اسم "أسبيدس" التي تعني "درع" باليونانية، وتشغيلها خلال "أسابيع قليلة" بأربع سفن على الأقل.

وأضاف المصدر ذاته أنّ القائد العام للمهمّة سيكون يونانيا، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الإشراف على العمليات في البحر، إيطاليا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، إطلاق هذه المهمّة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفا إياها بأنّها "خطوة مهمة باتجاه دفاعٍ أوروبي مشترك".

وحتى الآن، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيّتها المشاركة بالسفن.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنّ المهمّة محددة لمدّة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتمّ تنفيذ أيّ هجمات "على الأراضي اليمنية".

وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأوروبي إنّه ستكون هناك "اتصالات عسكرية مستمرّة" لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة.

وتوصّلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع، في ظل تزايد المخاوف من أنّ هجمات الحوثيين قد تضرّ باقتصاداتها وتؤدي إلى ارتفاع التضخّم.

إلى ذلك، أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري اليوم، بأن سفينة شحن مملوكة أميركيا أبلغت عن تعرضها لـ"هجوم صاروخي" قبالة سواحل اليمن، وذلك بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

وقالت "أمبري" في بيان، إن "ناقلة بضائع مملوكة أميركيًا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية مشيرةً إلى أنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلًا بحريًا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن.

وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن "الطاقم لم يصب بأذى".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين الأولى استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن، وفي الأخرى جرى إسقاط طائرة أميركية في الحديدة باليمن.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.