الحوثيون: 11 غارة أميركيّة - بريطانيّة تستهدف الحديدة في اليمن الأربعاء

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في خبر مقتضب أن "العدوان الأميركي البريطاني، استهدف بغارة خامسة منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة"، وكانت قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء شنّ غارات أخرى.

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن غارة أميركية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة غرب اليمن، مساء الأربعاء، هي الحادية عشرة في اليوم ذاته.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في خبر مقتضب أن "العدوان الأميركي البريطاني، استهدف بغارة خامسة منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الجماعة عن هجوم أمريكي بريطاني بـ4 غارات استهدفت أيضا منطقة رأس عيسى.

وتحوي مديرية الصليف الساحلية ميناء بحريا حيويا يخضع لسيطرة الحوثيين، وفق إعلام يمني.

وفجر الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف محافظة الحديدة بـ 6 غارات أميركية بريطانية.

ولم تذكر الجماعة تفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، أو ما إذا كانت قد خلفت خسائر.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن على الغارات التي أعلنت عنها جماعة "الحوثي".

ومنذ أيام، تكثف بريطانيا والولايات المتحدة من غاراتهما اليومية في الحديدة، ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع قطاع" غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.