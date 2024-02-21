الصين: الفيتو الأميركي "سيزيد الوضع خطورة في غزة"

قالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين صوتت لصالح مشروع القرار"، وأضافت "تفردت الولايات المتحدة مجددا بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة. الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها".

انتقدت الصين بشدة، الأربعاء، الفيتو الأميركي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة معتبرة أنه سيزيد الوضع خطورة.

واستخدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الفيتو ضد مشروع قرار عرضته الجزائر ويطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار و"الافراج غير المشروط".

ووصفت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد طرح المقترح للتصويت بأنه "من باب التمني وغير مسؤول... ويعرض المفاوضات الحساسة للخطر".

وأثار الفيتو انتقادات دول من بينها الصين وروسيا والسعودية بل حتى من حليفي الولايات المتحدة فرنسا وسلوفينيا.

وقالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن "الصين صوتت لصالح مشروع القرار".

وأضافت "تفردت الولايات المتحدة مجددا بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة. الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها".

وتابعت أن "الوضع الإنساني في غزة أصبح خطرا جدا فيما تأثر الأمن والاستقرار الاقليميان بشدة".

وأكدت أن "على مجلس الأمن أن يتحرك في أسرع وقت لوضع حد للأعمال الحربية. هذا واجب أخلاقي لا يمكن تأجيله".

وقالت "سنواصل العمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي لدفع مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات المسؤولة والمفيدة، وبذل جهود متواصلة لوقف الحرب في غزة في أسرع وقت".