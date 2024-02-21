تقرير: مقتل 45 ألف جنديّ روسيّ في أوكرانيا منذ بدء الحرب

قالت "بي بي سي روسيا" و"ميديازونا" في تقرير مشترك إنهما "تمكّنتا (...) مع مجموعة من المتطوّعين من تحديد أسماء 45123 عسكريًا روسيًا، قُتلوا في الحرب في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير 2022".

أكّدت "بي بي سي روسيا" وموقع "ميديازونا" الروسي المستقلّ، هوية نحو 45 ألف جندي روسي قُتلوا في أوكرانيا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022.

ويتّسم التطرق إلى الخسائر العسكرية بحساسية كبيرة في روسيا كما في أوكرانيا، حيث يبقى الموضوع طي السرية. وحظرت موسكو انتقاد الحرب، ولم تنشر أي أرقام رسمية بشأن خسائرها منذ العام 2022.

وقالت "بي بي سي روسيا" و"ميديازونا" في تقرير مشترك إنهما "تمكّنتا (...) مع مجموعة من المتطوّعين من تحديد أسماء 45123 عسكريًا روسيًا، قُتلوا في الحرب في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير 2022".

ولفتت المؤسستان إلى أنهما تمكنتا من التعرف فقط على الجنود الواردة أسماؤهم في البيانات المفتوحة المصدر حصرًا، مثل بلاغات الوفاة وبيانات السلطات المحلية وبيانات النعي الواردة في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذّرت الخدمة الروسية لـ"بي بي سي" من أن العدد الحقيقي للوفيات في صفوف الجيش الروسي قد يكون ضعف ذلك.

وقالت "بي بي سي روسيا"، "وجدنا أن ثلثَي المتوفين الذين حددنا هوياتهم لم يكن لديهم علاقة بالجيش قبل الغزو وهم متطوعون أو مجنّدون أو سجناء أو مجنّدون في شركات خاصة".

وبعد أكثر من عام من حرب الخنادق الطاحنة التي فشلت في تحقيق مكاسب ميدانية سواء لموسكو أو لكييف، يرسل الكرملين تعزيزات إلى الجبهة.

ونادرًا ما يعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بانتكاسات في ساحة المعركة، ويصور الحرب المستمرة منذ عامين على أنها معركة من أجل بقاء روسيا.

بدورها، لا تصرّح أوكرانيا عن خسائرها العسكرية وحصيلة القتلى والجرحى، فيما يرى محلّلون أن الخسائر البشرية الأوكرانية تقدّر بعشرات الآلاف بعد عامَين من القتال.