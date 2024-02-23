إيران تنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

إيران: "على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليستية، فإن إيران ملتزمة أخلاقيا بعدم بيع أسلحة في صراع روسيا وأوكرانيا للحيلولة دون تأجيج الحرب".

نفت إيران الجمعة أنها زودت روسيا بصواريخ باليستية، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة الأميركية إنه سيكون هناك ردا دولي صارم على مثل هذا الإجراء.

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يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن 6 مصادر قولها في وقت سابق هذا الأسبوع، إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض – أرض، مما يعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.

وحذرت إدارة بايدن إيران يوم الخميس من أن المجتمع الدولي سيتخذ ردا "سريعا وقاسيا" إذا ما زودت روسيا بصواريخ باليستية.

وقالت بعثة إيران بالأمم المتحدة في منشور على منصة "إكس"، إنه "على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليستية، فإن إيران ملتزمة أخلاقيا بعدم بيع أسلحة في صراع روسيا وأوكرانيا للحيلولة دون تأجيج الحرب".

وأضافت "ذلك متأصل في التزام إيران بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وانتهت في تشرين الأول/ أكتوبر قيود مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تصدير إيران بعض أنواع الصواريخ والطائرات المسيرة والتقنيات الأخرى.

لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واصلا فرض عقوباتهما على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسط مخاوف إزاء تصدير الأسلحة إلى وكلائها في الشرق الأوسط وإلى روسيا.

ونفت إيران في بادئ الأمر تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكنها قالت بعد أشهر إنها قدمت عددا صغيرا قبل أن تبدأ موسكو غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.