التوصّل إلى اتّفاق بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبيّ لمكافحة الهجرة

من المقرّر أن يوقع المدير العامّ لقوّة الحدود البريطانيّة فيل دوغلاس والمدير التنفيذيّ ل"فرونتكس" هانز لايتينز على الاتّفاق رسميًّا في لندن...

تعتزم بريطانيا توقيع اتّفاق مع الوكالة الأوروبّيّة لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" الجمعة للعمل معًا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

وجعل رئيس الوزراء البريطانيّ المحافظ ريشي سوناك وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش أولويّة لحكومته قبل الانتخابات العامّة المقرّرة هذا العام.

وأعلنت وزارة الداخليّة البريطانيّة في بيان أنّ اتّفاق الجمعة ينصّ على تبادل المعلومات الاستخباريّة بين "فرونتكس" وقوّة الحدود البريطانيّة للمساعدة في التصدّي لعصابات تهريب البشر.

وأضافت الوزارة أنّ الاتّفاق يشمل أيضًا التعاون في تطوير تقنيّات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيرة لحماية الحدود.

ومن المقرّر أن يوقع المدير العامّ لقوّة الحدود البريطانيّة فيل دوغلاس والمدير التنفيذيّ ل"فرونتكس" هانز لايتينز على الاتّفاق رسميًّا في لندن.

واعتبر وزير الداخليّة البريطانيّ جيمس كليفرلي "جرائم الهجرة المنظّمة وتهريب البشر تحدّيات عالميّة تتطلّب حلولًا وطموحات مشتركة".

أضاف أنّ "ترتيبات العمل بين المملكة المتّحدة وفرونتكس هي خطوة حاسمة تاريخيّة أخرى في معالجة الهجرة غير الشرعيّة وتأمين حدودنا ووقف القوارب".

وتقول بريطانيا إنّ عدد المهاجرين الّذين يصلون إلى سواحلها الجنوبيّة في قوارب متهالكة انخفض بمعدّل الثلث العام الماضي، بعدما سجّل مستوى قياسيًّا بلغ 45 ألف مهاجر عام 2022.