متظاهرون متضامنون مع فلسطين يقتحمون فندقًا يقيم فيه بايدن في كاليفورنيا

ردّد المتظاهرون هتافات من قبيل "بايدن، لا يمكنك الاختباء، نتّهمك بالإبادة الجماعيّة"، وطالبوا الإدارة الأمريكيّة بالتوقّف عن تمويل الهجمات الإسرائيليّة...

اقتحم متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيّين، الخميس، فندقًا كان يقيم فيه الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، بولاية كاليفورنيا، مطالبين بإعلان وقف إطلاق النار في غزّة.

وكان نحو 30 شخصًا اقتحموا الفندق بمدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا الّتي كان بايدن يزورها في إطار حملته للانتخابات الرئاسيّة.

وردّد المتظاهرون هتافات من قبيل "بايدن، لا يمكنك الاختباء، نتّهمك بالإبادة الجماعيّة"، وطالبوا الإدارة الأمريكيّة بالتوقّف عن تمويل الهجمات الإسرائيليّة.

واستخدمت واشنطن الأسبوع الماضي، للمرّة الثالثة خلال العدوان الإسرائيليّ على غزّة، حقّ النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار أعدّته الجزائر بدعم عربيّ يطالب بـ"وقف فوريّ ودائم للنار لأسباب إنسانيّة" في غزّة، مقترحة نصًّا بديلًا يدعو إلى "وقف مؤقّت للنار" في "أقرب وقت عمليًّا".

وفي ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "هاريس" ومركز الدراسات السياسيّة الأميركيّة في جامعة هارفارد، أنّ غالبيّة الشبّان الأميركيّين الّذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا تعتقد أنّ الحلّ للقضيّة الفلسطينيّة هو من خلال "إنهاء إسرائيل وتسليمها للفلسطينيّين".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزّة بدعم أمريكيّ، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيّين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانيّة غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتيّة، الأمر الّذي أدّى إلى مثول تلّ أبيب أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة "الإبادة الجماعيّة".