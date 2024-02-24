الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة "استفزازية وخطيرة"

بوريل: إعلان إسرائيل خططا لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية "استفزازي وخطير".

وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، السبت إعلان إسرائيل خططا لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية المحتلة بأنه "استفزازي وخطير".

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وقال بوريل في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا وتؤجج التوتر وتعرقل جهود السلام وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وأضاف أن إعلان إسرائيل خططا لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية "استفزازي وخطير".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة، إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصدّق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".

وزعمت الهيئة أن القرار يأتي "ردا على عملية إطلاق النار الخميس قرب مستوطنة ’معاليه أدوميم’، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين".