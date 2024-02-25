ترامب يفوز بانتخابات كارولينا الجنوبية ويهزم هيلي بمسقط رأسها

يمثل فوز ترامب انتكاسة لهايلي التي تجسد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لستّ سنوات.

هايلي: لن أتخلى عن هذه المعركة (Getty Images)

فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بسهولة على نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية، وفق ما أظهرت توقعات بثها عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

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ويمثل فوز ترامب انتكاسة لهايلي التي تجسد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لستّ سنوات.

وفي أول تصريحات يدلي بها بعيد فوزه، وفي مؤشر إلى أنه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجه ترامب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأميركي بالقول "جو بايدن أنت مطرود!". وكان ترامب يتحدث أمام جمع من أنصاره، وسط الهتافات والتصفيق.

وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية فوز ترامب بعد ثوان قليلة على إغلاق مراكز الاقتراع.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدّث باسم ترامب، في بيان "الليلة تنتهي الانتخابات التمهيدية. حان وقت الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية حتى نتمكن من هزيمة جو المعتوه"، مستخدما أحد التعابير المفضلة لدى الرئيس الجمهوري السابق.

من جهتها، أعلنت هايلي عزمها على البقاء في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، رغم هزيمتها أمام ترامب.

وقالت هايلي لمؤيديها خلال تجمع في تشارلستون "لن أتخلى عن هذه المعركة".

ويواجه الرئيس الجمهوري السابق أربع لوائح اتهام جنائية. وأوضح الخبير السياسي جوليان زيليزر لوكالة فرانس برس أنّ "هايلي تبقى في السباق بسبب احتمال إدانة" ترامب. وقال إن "أملها الوحيد هو أن تصمد فترة كافية" ريثما تأخذ الإجراءات القانونية مجراها.

ومع فرز أكثر من 85% من الأصوات، تقدّم قطب العقارات بفارق كبير، بحصوله على حوالي 60% من الأصوات. وردا على النتائج، حذر بايدن قائلا "كل يوم نواجه التهديد الذي يشكله دونالد ترامب على مستقبلنا".

وتوعد ترامب بأن يبرهن لبايدن والديموقراطيين "أننا آتون بسرعة قطار شحن في تشرين الثاني/نوفمبر"، في الانتخابات الرئاسيّة.

واعتمدت هايلي على أصوات المعتدلين. وهي تعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية.

وحضت المرشّحة الخمسينيّة المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنوات أربع أُخر من فوضى ترامب". لكنها سبق أن خسرت الانتخابات التمهيديّة أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.

جرت هذه الانتخابات وسط مؤشرات إلى أن ترامب يشدد قبضته على الحزب الجمهوري بينما يدفع لإجراء تعديل لتثبيت أفراد من عائلته وحلفائه على رأس اللجنة الوطنيّة للحزب الجمهوري.

وتعهدت زوجة ابنه، لارا ترامب، إنفاق "كلّ قرش" من أموال الحزب على حملته الرئاسية إذا أصبحت رئيسة مشاركة للجنة. وقالت إن تسديد أتعاب محاميه يحظى باهتمام الناخبين الجمهوريين.

واتهمت المتحدّثة باسم حملة هايلي، أوليفيا بيريز-كوباس، ترامب بأنه حوّل حملته الرئاسيّة إلى صندوق تبرّعات لقضاياه أمام المحاكم و"لن تتبقى لديه موارد أو يكون قادرا على التركيز لمواجهة جو بايدن والديموقراطيّين".

وعلى غرار الديموقراطيين، وجّهت هايلي انتقادات حادة لترامب بسبب مواقفه الدولية وإعجابه بقادة الأنظمة الأكثر استبدادا في العالم.

وانتقدت ردّ فعل ترامب على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، وتجنبه انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأحدث ترامب مؤخرا صدمة أيضا في صفوف حلفاء واشنطن الغربيين بعدما قال إنّه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا يفون بالتزاماتهم المالية.

وكانت هايلي متأخّرة عن ترامب بأكثر من 50 نقطة مئويّة في الانتخابات التمهيديّة الجمهوريّة، لكنها شددت على أن فرصها أكبر في التغلب على بايدن في الانتخابات الوطنية.