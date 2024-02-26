بوريل يتّهم رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة بـ"الانحياز التامّ" لإسرائيل

أوضح بوريل أن المسؤولة الأوروبية بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".

اتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين بـ"الانحياز التام" لإسرائيل.

وأضاف بوريل في حوار له مع صحيفة "El Pais" الإسبانية، أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى "مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل".

وأوضح أن المسؤولة الأوروبية بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".

يُذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات واسعة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، بسبب دعمها لإسرائيل وترددها في الدعوة إلى ضبط النفس في غزة.

وكانت المسؤولة الأوروبية قد زارت إسرائيل في اليوم السادس لهجماتها على قطاع غزة، بهدف "التضامن" مع تل أبيب، معلنة من هناك دعم الاتحاد الأوروبي "غير المشروط" لإسرائيل.

ولم تتطرق فون دير لاين أبدا في تصريحاتها من إسرائيل حينذاك إلى الوضع الإنساني في غزة، ولم توجه أية دعوة لتل أبيب حول وقف استهدافها البنى التحتية المدنية في القطاع.

وخلّفت الحرب المدمرة على قطاع غزة دمارا هائلا في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".