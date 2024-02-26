طيار أميركي يشعل النار بنفسه: "لن أشارك بالإبادة الجماعية.. فلسطين حرة"

الطيار آرون بوشنل أصيب بجروح حرجة جراء إشعال النار بنفسه قبالة السفارة الإسرائيلية في واشنطن، احتجاجا على الحرب على غزة، وأفراد جهاز الخدمة السرية الأميركية تمكنوا من إخماد النيران في جسده

منطقة السفارة الإسرائيلية حيث أشعل الطيار الأميركي النار بنفسه، أمس (Getty Images)

أشعل طيار في سلاح الجو الأميركي النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بعد ظهر أمس الأحد بالتوقيت المحلي، في عمل احتجاجي على الحرب في غزة، وفقا للسلطات.

وقال الطيار آرون بوشنل (25 عاما)، الذي كان يرتدي الزي العسكري، في تسجيل مصور بثه على الهواء مباشرة عبر منصة البث المرئي "تويتش"، إنه "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية"، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة أنه بعد ذلك سكب على نفسه سائلا شفافا وأضرم النار في جسده وهو يصرخ "فلسطين حرة".

تم نقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية من إخماد النيران. وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة إن الرجل في حالة حرجة. وأكد متحدث باسم القوات الجوية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية. وتحقق الشرطة المحلية والخدمة السرية في الواقعة.

وأزيل المقطع المصور من المنصة في وقت لاحق، لكن مسؤولي إنفاذ القانون حصلوا على نسخة وراجعوها.

وجاءت هذه الواقعة وسط تزايد الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وبضمنها احتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

كما أنها تأتي بالتزامن مع سعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للحصول على موافقة كابينيت الحرب الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح بالتزامن مع المفاوضات على اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.