غوتيريش: اجتياح رفح سيعني نهاية برامج المساعدات الإنسانية بغزة

قال غوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هجوما شاملا على على رفح "لن يكون فقط مروعا بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك،بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نشع برنامج مساعداتنا".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من أن هجوما إسرائيليا على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات في غزة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية "غير كافية على الإطلاق".

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وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هجوما شاملا على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر "لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نشع برنامج مساعداتنا".

يأتي ذلك، في وقت ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بشدة، بحملات تضليل إعلامي وهجمات أخرى تهدف إلى "تقويض شرعية الأمم المتحدة وعملها".

وقال تورك عند افتتاح الدورة السنوية الخامسة والخمسين لمفوضية حقوق الإنسان إن الهجمات تتضمن "تضليلا إعلاميا يستهدف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وقوات حفظ السلام الدولية ومكتبي" مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة أصبحت هدفا للدعاية المضللة وكبش محرقة لفشل السياسات".