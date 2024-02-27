الرياض تنفي انعقاد لقاء بين وزير التجارة السعوديّ ووزير الاقتصاد الإسرائيليّ

ذكر مصدر سعودي أن "الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي".

نفت الرياض، الإثنين، "المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي".

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول لم تسمه.

وجاء التعقيب السعودي ردا على "مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي"، وفق "واس".

وفي وقت سابق الإثنين، نشرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11") أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات التقى وزير التجارة السعودي، على هامش مؤتمر في أبوظبي، وشاركت صورة ومقطعا مصورا عن اللقاء.

ونقلت هيئة البث عن مكتب الوزير الإسرائيلي قوله إن "الوزير بركات والوزير السعودي تصافحا وناقشا الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

لكن المصدر السعودي المسؤول نفى "انعقاد اللقاء المزعوم".

وذكر أن "الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي".

وأضاف أنه "تقدم شخص للسلام على الوزير السعودي، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".

وأكد المصدر "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".

وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة أن المملكة لن تطبع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يكن هناك مسار لإقامة دولة فلسطينية".

وأوائل شباط/ فبراير الجاري، أعلنت الخارجية السعودية إبلاغها الإدارة الأميركية أنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها".