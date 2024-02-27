واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على قيادي في الحرس الثوري ومسؤول في الحوثيين

منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا فلاح زاده، وعلى مسؤول في جماعة الحوثيين في اليمن، بعد الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر.

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وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إنه بما أن الحوثيين "يهددون باستمرار أمن التجارة الدولية السلمية، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستواصلان تعطيل مصادر التمويل التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وأضاف أن العقوبات الجديدة تؤكد التصميم على استهداف جهود "فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من العقوبات وتمويل المزيد من الهجمات في المنطقة.

منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وهم يواصلون هجماتهم على الرغم من الضربات الأميركية والبريطانية المتكررة التي تهدف إلى إضعاف قدرتهم على تهديد طريق التجارة العالمي الحيوي.

من جهتها، أعلنت السلطات البريطانية في بيان أن "المملكة المتحدة ستعاقب أيضا وزير الأمن الحوثي لتهديده السلام والأمن والاستقرار في اليمن من خلال دعم الهجمات ضد حركة الشحن في البحر الأحمر".