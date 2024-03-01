مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ السابق: أبناء جيلي مذهولون من تراجع التأييد لإسرائيل

كانت صحيفة نيويورك تايمز أجرت استطلاعًا أظهر تراجع التأييد لإسرائيل في الرأي العامّ الأمريكيّ، لا سيّما بين الشباب...

قال مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ السابق، جون بولتون، إنّ الأميركيّين من أبناء جيله مذهولون من الاستطلاعات الأخيرة الّتي أظهرت تراجعًا كبيرًا في تأييد إسرائيل.

وقيّم خلاله العلاقات الأميركيّة الإسرائيليّة. وأكّد بولتون أنّ "تراجع التأييد في أوساط الشباب وضع ملفت للنظر، وربّما أثّر على موقف البيت الأبيض".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أجرت استطلاعًا أظهر تراجع التأييد لإسرائيل في الرأي العامّ الأمريكيّ، لا سيّما بين الشباب.

وردًّا على سؤال حول "التوتّر" في العلاقات الأميركيّة الإسرائيليّة، أعرب بولتون عن اعتقاده بأنّ "الانقسام في السياسة الإسرائيليّة سيخلق صعوبة في العلاقات".

وحول ما إذا كان التوتّر المذكور سيتحوّل إلى وضع طويل الأمد، قال: "من السابق لأوانه الحديث، لكنّ هذا يعتمد على كيفيّة تطوّر الصراع ونتائج الانتخابات في الولايات المتّحدة".

وجرّاء الإبادة الجماعيّة التي ترتكبها إسرائيل منذ أشهر في غزّة، والحصار المفروض على الأهالي، بات سكّان غزّة لا سيّما محافظتي غزّة والشمال في مجاعة، في ظلّ شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونيّ فلسطينيّ من السكّان القطاع الّذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزّة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيّين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانيّة غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتيّة، الأمر الّذي أدّى إلى مثول تلّ أبيب أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة "الإبادة الجماعيّة".