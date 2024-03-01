"سنتكوم": نفذنا ضربتين ضد مسيرة و6 صواريخ مضادة للسفن

أوضحت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس" أنها "نفذت مساء الخميس ضربتين دفاعا عن النفس ضد ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر"، ولم تحدد مكان استهدافها.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربتين ضد طائرة مسيرة و6 صواريخ كروز مضادة للسفن، "كانت مجهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".

وأوضحت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس" أنها "نفذت مساء أمس الخميس، ضربتين دفاعا عن النفس ضد ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر"، ولم تحدد مكان استهدافها.

وأضافت أنها "أسقطت دفاعا عن النفس أيضا مساء الخميس طائرة بدون طيار (UAV) فوق جنوب البحر الأحمر" دون أن تذكر مصدرها.

وقالت "سنتكوم" إن الصواريخ والمسيرة كانت "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

واعتبرت أن تلك الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ولم تشر "سنتكوم" هذه المرة في بيانها إلى جماعة "الحوثي" التي ذكرتها سابقا في جميع بياناتها بشأن التطورات في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.