تقارير عربية تفيد بتجدد مفاوضات تبادل الأسرى الأحد.. ومصادر إسرائيلية تنفي

يضم وفد "حماس"؛ نائب رئيس مكتب غزة، خليل الحية، وعضو المكتب السياسي لحماس، زاهر جبارين، وسيصلان إلى القاهرة خلال ساعات لتسليم ردّ الحركة النهائي على إطار "باريس 2".

سيصل وفد من حركة "حماس"، اليوم السبت، إلى القاهرة، لتسليم ردّ الحركة النهائي على إطار "باريس 2"، وفق ما قال مصدر مصري لصحيفة "العربي الجديد"، فيما قال مصدر أمني مصري لـ"رويترز" إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة يوم الأحد".

ويضم وفد "حماس"؛ نائب رئيس مكتب غزة، خليل الحية، وعضو المكتب السياسي لحماس، زاهر جبارين، وسيصلان إلى القاهرة خلال ساعات لتسليم ردّ الحركة النهائي على إطار "باريس 2".

وسيتواجد بالتزامن وفد أمني إسرائيلي في العاصمة المصرية، من ضمنه مسؤول ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي، نيتسان آلون، للاطلاع على مضمون الردّ.

وأوضح المصدر المصري أن لدى الوفد الإسرائيلي الذي سيصل إلى القاهرة صلاحية التفاوض، بعد التأكد من تلبية ردّ المقاومة الحدّ الأدنى الذي حددته الحكومة الإسرائيلية.

فيما نفت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم السبت، نبأ وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة أو تجدد المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى يوم غد الأحد، ما لم تبعث "حماس" ردها على مفرزات إطار "باريس 2".

وقالت مصادر أمنية مصرية، اليوم السبت، لوكالة "رويترز" إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة يوم الأحد".

وأضافت المصادر أن "الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأوضحت أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه".