الخارجية البلجيكية تدعو لوقف إطلاق نار فوري

دعت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت فيما يخص تنفيذ بلادها عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية بالقطاع، أنه "ما شاهدناه في غزة مأساة إنسانية".

وأكدت الوزيرة البلجيكية في حديث مع "الأناضول"، الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.

ولفتت إلى أن الطريق لتحسين الوضع الإنساني في غزة هو التوصل إلى حل الدولتين، مضيفة أن هناك توافقا بين الحكومات الإقليمية في بلجيكا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضحت أن بلادها بانتظار "اللحظة المناسبة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه في حال قيامها بذلك بشكل فردي الآن، فإن النتيجة لن تكون سوى بمثابة بيان رمزي".

وشددت على أن "الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى ما هو أكثر من بيانات رمزية، معربة عن استعدادها لاستضافة مؤتمر يهدف لاستئناف المفاوضات السياسية أو مؤتمر سلام يمكن أن يخرج بحل الدولتين".