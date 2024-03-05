الصين تزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2% بالعام 2024

ستحدد الصين خلال انعقاد مؤتمر الشعب نسبة 5% هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بحسب ما أظهرت نسخة رسمية من تقرير العمل الحكومي، وهذا أحد أدنى المعدلات منذ عقود ويتماشى مع معدل العام الماضي.

أفاد تقرير عمل للحكومة الصينية أن الميزانية العسكرية للصين ستزيد بنسبة 7,2% هذا العام، حيث ستبلغ 1,665 تريليون يوان (231,4 مليار دولار).

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ومن المقرر أن تعلن بكين رسميا عن الميزانية مع افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في البلاد، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس شي جينبينغ وآلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد.

وتعد نسبة زيادة الميزانية العسكرية أو "الإنفاق الدفاعي" نفس نسبة العام الماضي، ولكنها أعلى من معدل النمو الاقتصادي الذي تتوقعه الحكومة.

وستحدد الصين خلال انعقاد مؤتمر الشعب نسبة 5% هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بحسب ما أظهرت نسخة رسمية من تقرير العمل الحكومي، وهذا أحد أدنى المعدلات منذ عقود ويتماشى مع معدل العام الماضي.

وكشف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، هذا الرقم، إضافة الى بعض السياسات الاقتصادية والتوجهات في ميزانية الحكومة، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جينبينغ.

وأمام آلاف المندوبين، حذر لي تشيانغ من أن "تحقيق أهداف هذا العام لن يكون سهلا"، مشيرا الى أن "الأسس للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليست صلبة بما يكفي".

وتعهدت الصين في التقرير بـ"مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم".

وأشارت إلى أنها ستخفض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح "قنوات جديدة" للتجارة الخارجية، وذلك من "خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرة".

ويتماشى هدف النمو المعلن للعام 2024 مع ما كان موضوعا للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمئة.

وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5,2 بالمئة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينات.

ويراقب جيران الصين والولايات المتحدة عن كثب ميزانية بكين الدفاعية، إذ يشعرون بالقلق بشأن نواياها الإستراتيجية وتطوير قواتها المسلحة، في ظل تصاعد التوتر بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بتايوان.