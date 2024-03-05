وزيرا خارجية السعوديّة وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

جرى خلال اللقاء بين الوزيرين، "بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها".

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مثلت تل أبيب إثرها أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة جدة السعودية، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة: "التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة".

وجرى خلال اللقاء، وفق الوكالة "بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها".

والجمعة الماضي، قالت "التعاون الإسلامي"، في منشور عبر منصة "إكس": "تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية وفق بيانات فلسطينية وأممية.