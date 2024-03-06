روسيا: الأسلحة النوويّة الأميركيّة هدف لنا في حال نشرها شمال أوروبا

شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن إدراك عواقب جلب تلك الأسلحة واضح للغاية، مضيفة: "ستشكل مثل هذه الأهداف مصدرًا مباشرًا للتهديد".

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه في حال نشر الأسلحة النووية الأميركية في شمال أوروبا، "فستكون هدفا مباشرا في سيناريو صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي".

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، تطرقت فيه إلى تصريح الرئيس الفنلندي ألكساندر ستوب، التي شدد فيها على أهمية امتلاك بلاده "ردعًا نوويًا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن نشر الأسلحة النووية الأميركية في شمال أوروبا، "لن يؤدي إلى تعزيز أمن الدول التي تتلقى تلك الأسلحة".

وقالت: "إذا ظهرت الأسلحة النووية الأميركية في شمال أوروبا، فإن أمن الدول التي تتلقى هذه الأسلحة لن يضعف فحسب، بل سيتضرر بشكل واضح".

وشددت على أن إدراك عواقب جلب تلك الأسلحة واضح للغاية، مضيفة: "ستشكل مثل هذه الأهداف مصدرًا مباشرًا للتهديد".

وتابعت: "بطبيعة الحال، سيتم إدراجها حتما في قائمة الأهداف المشروعة التي يحددها سيناريو الصراع العسكري المباشر بين بلدنا والناتو".