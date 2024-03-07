البحرية الهنديّة تعلن إنقاذ 21 شخصا من طاقم سفينة استهدفها الحوثيّون

قالت البحرية الهندية في بيان عبر منصة "إكس"، إن سفينة كولكاتا المخصصة لعمليات الأمن البحري وصلت إلى مكان الحادثة وأنقذت 21 من طاقم السفينة من قارب نجاة، بينهم مواطن هندي.

أعلنت البحرية الهندية، اليوم الخميس، إنقاذها 21 شخصا من طاقم السفينة الأميركية "ترو كونفيدنس" التي تعرضت لهجوم صاروخي قبالة خليج عدن نفذته جماعة "الحوثي" اليمنية، الأربعاء.

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ومساء أمس الأربعاء، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، تعرّض سفينة الشحن "ترو كونفيدنس" قبالة خليج عدن لهجوم صاروخي، تبنته جماعة "الحوثي" لاحقا، أدى لترك بعض أفراد الطاقم السفينة وفقدان آخرين.

وقالت البحرية الهندية في بيان عبر منصة "إكس"، إن سفينة كولكاتا المخصصة لعمليات الأمن البحري وصلت إلى مكان الحادثة وأنقذت 21 من طاقم السفينة من قارب نجاة، بينهم مواطن هندي.

وأوضحت البحرية الهندية أنها نفذت عملية الإنقاذ باستخدام طائرة مروحية وقوارب.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي للسفينة الهندية قدم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وأنه تم إجلاء الطاقم إلى دولة جيبوتي، مساء الأربعاء.

ونشرت البحرية مع البيان فيديو قصيرا يوضح عملية الإنقاذ وإجلاء الطاقم.

وفجر اليوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم")، ارتفاع عدد قتلى السفينة إلى 3، وإصابة أربعة آخرين.

كما أعلنت الفلبين، اليوم الخميس، مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة اثنين آخرين، ضمن ضحايا السفينة.

وتضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.