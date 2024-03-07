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07/03/2024 - 10:13

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبي لبنان بينها يارون وعيتا الشعب وانتشال جثمان شاب في الضهيرة

طالت غارات الجيش الإسرائيليّ أطراف يارون واستهدفت كذلك عيتا الشعب؛ كما أطلق الجيش الإسرائيليّ "رشقات نارية على أطراف الوزاني، لترهيب المزارعين في المكان"، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبي لبنان بينها يارون وعيتا الشعب وانتشال جثمان شاب في الضهيرة

منزل قصفه الجيش الإسرائيليّ بجنوب لبنان (Getty Images)

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواقع في جنوبي لبنان، بهجمات مدفعية وغارات جوية، فيما تمكنت فرق الدفاع المدنيّ، من انتشال جثمان الشاب ربيع الياسين، والذي استُهدف منزله في الضهيرة بغارة، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وطالت غارات الجيش الإسرائيليّ أطراف يارون واستهدفت كذلك عيتا الشعب؛ كما أطلق الجيش الإسرائيليّ "رشقات نارية على أطراف الوزاني، لترهيب المزارعين في المكان"، وفق الوكالة.

وكان حزب الله، قد نعى أمس، مقاتلا في صفوفه من بلدة حولا في جنوب لبنان، استشهد باستهداف إسرائيلي، كما أعلن أن مقاتليه "نفذوا هجوما جويا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة الإسرائيلي، وأصابوا هدفهم بدقة". وأشارت تقارير أمس، إلى إطلاق قذيفتين من سورية باتجاه الجولان المحتلّ، سقطتا في منطقة مفتوحة.

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