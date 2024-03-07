وزير الخارجية الصيني: لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة

بكين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (Getty Images)

وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكررا دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

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وقال وانغ للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في بكين "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها. لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة".

وتدعو بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار. وقال وانغ للصحافيين "في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم".

والصين تاريخيا متعاطفة مع القضية الفلسطينية وداعمة لحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان الرئيس شي جينبينغ قد دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل النزاع.

وقال وانغ "لا يوجد سبب يمكن أن يبرر استمرار النزاع"، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى".

وأضاف أن "ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة".

وأكد وانغ "نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضوا رسميا في الأمم المتحدة".

وقال "الكارثة في غزة ذكرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه".