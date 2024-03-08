مقتل شخص إثر انفجار بمصفاة نفط جنوبي إيران

الانفجار أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين، ويأتي بعد أقل من شهر من إلقاء إيران اللوم على إسرائيل في الهجمات على خطي أنابيب رئيسيين لنقل الغاز.

صورة توضيحية من منطقة إنتاج للطاقة في إيران (Getty images)

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران إثر انفجار وقع في مصفاة لتكرير النفط جنوبي إيران، الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن حبيب بهادوري، محافظ مقاطعة بندر عباس، قوله إن الانفجار الذي وقع في شركة افتاب لتكرير النفط، نجم عن "عدم مراعاة احتياطات السلامة".

وأشار بهادوري، إلى "مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما حالته حرجة".

ووقع الحادث في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، أثناء إصلاح أحد أفران مصفاة النفط الواقعة بالقرب من مقاطعة بندر عباس في محافظة هرمزغان.

وأمرت السلطات بإجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

وجاء ذلك بعد أقل من شهر من إلقاء إيران اللوم على إسرائيل في هجمات على خطي أنابيب رئيسيين لنقل الغاز تسببت في انقطاع إمدادات الغاز عن العديد من المحافظات.

وآنذاك، اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إسرائيل بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت خطوط التوزيع الرئيسية للغاز الطبيعي في 14شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح الوزير أن "تفجير خطوط أنابيب الغاز في البلاد كان مؤامرة إسرائيلية، وتم إحباطها بعمل فريد من نوعه".

وأضاف أن الخطة كانت تهدف إلى "تعطيل تدفق الغاز في الشتاء".

وفي 14 شباط/ فبراير الماضي، وقعت انفجارات شديدة في نقطتين على خطوط أنابيب توزيع الغاز الطبيعي الرئيسية في محافظتي جهارمحال - بختياري وفارس.

وكثيرا ما حمّلت إيران إسرائيل مسؤولية العمليات التخريبية داخل البلاد، والتي استهدفت بشكل رئيسي المنشآت النووية والصناعية في مدن مختلفة.