"سنتكوم": استهداف 4 صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين باليمن

إسقاط 4 مسيرات للجماعة اليمنية، وفق بيان للقيادة المركزية الأمركية، التي ذكرت أنه "خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، أن قواتها استهدفت 4 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين، وأسقطت 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الجماعة باليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إنه "بين الساعة 3:35 مساءً و4:55 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قواتنا ضربات دفاعا عن النفس ضد 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وطائرة بدون طيار (مسيرة) تابعة للحوثيين في اليمن".

وأضافت: "خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن".

وتابعت سنتكوم أن "اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية، وأكثر أمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

وأمس الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، أن جماعته استهدفت 61 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.