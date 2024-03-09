إردوغان: "نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين"

أكد إردوغان أن "تركيا ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي، وأضاف نتنياهو وحكومته أسماءهم إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين باعتبارهم نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة".

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في مؤتمر لصندوق نشر العلوم في إسطنبول، صباح اليوم السبت، إنه "للأسف، لم يتمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه".

وأكد إردوغان أن "تركيا ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي، وأضاف نتنياهو وحكومته أسماءهم إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين باعتبارهم نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة".

وأضاف إننا "استثمرنا علاقاتنا التي تطورت مع السلطات المصرية مؤخرًا لتوصيل المساعدات إلى غزة، و40 ألف طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى المنطقة (غزة) حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية".

وذكر أن "سفينة مساعدات أخرى تابعة للهلال الأحمر التركي تبلغ حمولتها 3 آلاف طن تصل إلى العريش غدا الأحد، وأقرب شاهد على نضال تركيا الصادق من أجل القضية الفلسطينية هم إخواننا الفلسطينيون بكافة فصائلهم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "تركيا دولة تتحدث مع قادة حماس عن كل شيء بوضوح وسهولة وتقف بقوة خلفهم".