إسبانيا: سانشيز سيقترح على البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول 2027

خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو، سانشيز يؤكد أنه يعتزم الدفع نحو قرار برلماني باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك "خلال ولاية المجلس التشريعي الحالي".

سانشيز على الجانب المصري من معبر رفح، نوفمبر الماضي (Getty Images)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.

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وقال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو، إنه "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي، سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية".

وأضاف "سنفعل ذلك انطلاقًا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة وأيضًا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن".

وسبق أن أعرب سانشيز الذي أُعيد انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدّد موعدًا لذلك.

وتُعدّ إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشدّ انتقادًا للحرب الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وتوتّرت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال الحرب.

واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى مدريد في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما شكّك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة. وعادت السفيرة في كانون الثاني/ يناير.