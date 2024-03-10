أمستردام: محتجون يتظاهرون ضد مشاركة هرتسوغ بافتتاح متحف المحرقة

متحف المحرقة: وُجهت الدعوة لهرتسوغ قبل الحرب على غزة ونقر بأن حضوره يثير تساؤلات* متحف المحرقة: وُجهت الدعوة لهرتسوغ قبل الحرب على غزة ونقر بأن حضوره يثير تساؤلات* المنظمة اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية: لا نستطيع أن نقف مكتوفة الأيدي بينما

محتجون في أمستردام، اليوم، يرفعون لافتات خلال زيارة هرتسوغ، تشير إلى الطريق للمحكمة الجنائية الدولية (أ.ب.)

تظاهر محتجون ضد مشاركة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في افتتاح المتحف الوطني للمحرقة في أمستردام اليوم، الأحد، احتجاجا على استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأصدر المتحف بيانا لوسائل الإعلام، قال فيه إنه وجه الدعوة إلى هرتسوغ قبل الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء في البيان أن مسؤولي المتحف يقرون بأن حضور هرتسوغ يثير تساؤلات، لكن البيان اعتبر أن الرئيس الإسرائيلي يمثل الموطن بالنسبة للناجين الهولنديين من المحرقة الذين هاجروا إلى إسرائيل.

وقالت المنظمة اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية "إننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء الافتتاح المرتقب لمتحف المحرقة الوطني الهولندي والذي من المقرر أن يحضره الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ".

وقررت المنظمة تنظيم احتجاج مع الجالية الفلسطينية الهولندية والاشتراكية الدولية.

وأضافت أنه في حين أنها تحيي ذكرى ضحايا المحرقة، إلا أنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تستمر الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي ملك هولندا، وليام ألكسندر، مع هرتسوغ، اليوم. وسيحضر الافتتاح أيضا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.