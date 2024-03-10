خطف 295 طالبا من مدارسهم في نيجيريا

تتزايد عمليات الخطف في شمال غرب البلاد. وعادة ما يطلق سراح المخطوفين بعد تسلم فدية من أقاربهم، في حين أن من لا يدفعون يقتلون على يد خاطفيهم وتترك جثثهم في الغابات.

خطف مسلحون السبت ما لا يقل عن 15 طالبا من مدرسة إسلامية في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، وذلك بعد يومين على خطف 280 طفلا من مدرستهم في ولاية كادونا، وفق ما أعلنت مصادر محلية، اليوم الأحد.

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واقتحم مسلحون، فجر السبت، قرية غيدان باكوسو في منطقة غادا وخطفوا 15 طالبا، وفق ما ذكر مدير المدرسة ليمان أبو بكر.

وقال "كان المسلحون يسيرون أمام المؤسسة مع امرأة خطفوها في جزء آخر من المدينة. استيقظ الطلاب على صراخها".

وأضاف أن المسلحين "خطفوا 15 طالبا تراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما واقتادوهم مع المرأة".

وأكد كبير داودا، وهو عضو في برلمان ولاية سوكوتو، عملية الخطف. وقال "تلقيت مكالمة في وقت باكر صباح السبت، من دائرتي الانتخابية تفيد بأن قطاع طرق خطفوا 15 طالبا من مدرسة".

وحشد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، قوات الأمن من أجل العثور على الطلاب الذين اختطفهم مسلحون في هجوم على مدرسة في شمال غرب البلاد.

وقال مدرس وعدد من السكان إن 250 طالبا على الأقل وربما 280، خطفوا.

وأكدت السلطات المحلية في كادونا وقوع عملية الخطف في مدرسة كوريغا، لكنها لم تحدد عدد الطلاب المختطفين الذي يتم تقديره. وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم.

وتتزايد عمليات الخطف في شمال غرب البلاد. وعادة ما يطلق سراح المخطوفين بعد تسلم فدية من أقاربهم، في حين أن من لا يدفعون يقتلون على يد خاطفيهم وتترك جثثهم في الغابات.