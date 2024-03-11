إيطاليا: اعتقال 3 فلسطينيين بادعاء "التخطيط لهجمات إرهابية" وإسرائيل تطلب تسليمها أحدهم

أوضح روسي ألبرتيني، أن "إسرائيل طلبت تسلمه بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت في مخيم طولكرم للاجئين" في الضفة الغربية المحتلة.

متظاهر ضد الحرب على غزة في ميلانو (Gettyimages)

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم، الإثنين، اعتقال ثلاثة فلسطينيين في منطقة لاكويلا بوسط شبه الجزيرة على بعد نحو مئة كيلومتر من روما، يشتبه في تشكيلهم "مجموعة إجرامية لأغراض إرهابية".

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وزعمت الشرطة الإيطالية أن الرجال الثلاثة خططوا لهجمات بما في ذلك عمليات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية، من دون تحديدها الدولة المستهدفة.

وقالت إن محكمة الاستئناف في لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروتسو تنظر حاليا في طلب تسليم يتعلق بأحد الرجال الثلاثة وتقدمت به السلطات الإسرائيلية.

وصرح محاميه، فلافيو روسي ألبرتيني، أن الفلسطيني عنان يعيش معتقل منذ 29 كانون الثاني/يناير بعد أن قدمت إسرائيل طلبا بتسلمه.

وأوضح روسي ألبرتيني، أن "إسرائيل طلبت تسلمه بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت في مخيم طولكرم للاجئين" في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنه قدم طلب استئناف لمحكمة الاستئناف في لاكويلا "لعدم توفر الشروط التي تسمح بتسليمه إلى إسرائيل"، موضحا أنه سيتم النظر في هذا الاستئناف الثلاثاء.

وأوضح بيان الشرطة أن الفلسطينيين الثلاثة هم حسب المحققين الإيطاليين، جزء من "هيكل عسكري عملياتي يسمى ’مجموعة الرد السريع - كتيبة طولكرم’".