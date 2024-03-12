تحويل الملاحة عن البحر الأحمر يكلّف مليون دولار لكلّ سفينة

نقل موقع ShippingWatch عن الرابطة قولها: "تعليقا على الأوضاع الجيوسياسية... فإن عمليات التحويل الحالية لتجنب البحر الأحمر تكلف المشغلين مليون دولار لكل جولة".

أعلنت رابطة مالكي السفن الألمانية، الثلاثاء، أن تحويل الملاحة عن البحر الأحمر واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، يكلف كل سفينة مبلغا إضافيا قدره مليون دولار.

ونقل موقع ShippingWatch عن الرابطة قولها: "تعليقا على الأوضاع الجيوسياسية... فإن عمليات التحويل الحالية لتجنب البحر الأحمر تكلف المشغلين مليون دولار لكل جولة".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، غيرت غالبية شركات الملاحة العالمية وجهاتها بعيدا عن البحر الأحمر، واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة لأية رحلات مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويتكون الأسطول التجاري الألماني من 1800 سفينة بحمولة إجمالية تبلغ 47 مليون طن، مما يجعلها سابع أكبر دولة شحن في العالم؛ وتعدّ ألمانيا أكبر مشغل لسفن الحاويات بحمولة 29 مليون طن.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.