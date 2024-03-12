منظّمات ترفع شكوى ضد الدنمارك بشأن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل

قُدّمت الشكوى ضد الشرطة الوطنية ووزارة الخارجية، بعدما أمرت محكمة في هولندا بلادها في منتصف شباط/ فبراير بوقف تصدير قطع طائرات من طراز "اف-35" إلى إسرائيل.

أعلنت أربع منظمات غير حكومية أنها تلاحق الدنمارك قضائيا، من أجل دفعها إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال تيم وايت، الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دنمارك" غير الحكومية، وهي إحدى المنظمات المشاركة في الشكوى، في بيان: "لا ينبغي للدنمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، بينما يوجد اشتباه معقول في أن هذا البلد يرتكب جرائم حرب في غزة".

وأضاف: "نحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدنمارك".

وقُدّمت الشكوى ضد الشرطة الوطنية ووزارة الخارجية، بعدما أمرت محكمة في هولندا بلادها في منتصف شباط/ فبراير بوقف تصدير قطع طائرات من طراز "اف-35" إلى إسرائيل.

واتُخذ إجراء مماثل في كندا حيث قدّم ائتلاف من محامين ومواطنين من أصل فلسطيني شكوى ضد حكومة جاستن ترودو.

وفي هولندا، رأت المحكمة أنّ هناك "خطرًا واضحًا من أن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي للحرب، تُرتكب في قطاع غزة" بطائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35".

وفي الدنمارك، كشفت شبكة "دانووتش" الإعلامية الاستقصائية في تشرين الثاني/ نوفمبر أنّ طائرات "إف-35" الإسرائيلية مجهزة بقطع من إنتاج شركة "تيرما" Terma الدنماركية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 31184 شخصا 72 بالمئة منهم على الأقل من النساء والأطفال، استشهدوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة. وارتفع عدد الجرحى إلى 72889.