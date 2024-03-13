بوتين يتهم أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية

تتعرض العديد من المناطق الروسية، لا سيما بيلغورود وكورسك الحدودية مع أوكرانيا، لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية لليوم الثاني على التوالي، مع استهداف مواقع للطاقة.

بوتين: هذا يحدث على خلفية الإخفاقات الأوكرانية في الجبهة (Getty Images)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية في محاولة لتقويض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس الحالي.

وأدى هجوم بطائرة مسيرة، صباح الأربعاء، على مصفاة للنفط في ريازان التي تبعد نحو مئتي كيلومتر جنوب شرق موسكو، إلى سقوط جرحى واندلاع حريق، كما أعلن حاكم المنطقة.

وقال بافيل مالكوف على تطبيق تلغرام "تعرضت مصفاة النفط في ريازان لهجوم بطائرة مسيرة، وبحسب المعلومات الأولية، هناك جرحى".

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تتعرض العديد من المناطق الروسية، لا سيما بيلغورود وكورسك الحدودية مع أوكرانيا، لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية لليوم الثاني على التوالي، مع استهداف مواقع للطاقة.

أعلن متطوعون روس يقاتلون لصالح أوكرانيا أنهم تسللوا وسيطروا على قرية حدودية روسية في منطقة كورسك، وأكد الجيش الروسي صد هذا التوغل.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 1 ووكالة ريا نوفوستي، تم نشر مقتطفات منها صباح اليوم الأربعاء، إن هذه الهجمات يمكن تفسيرها بطريقة "بسيطة جدا. كل هذا يحدث على خلفية الإخفاقات الأوكرانية في الجبهة".

وأكد الرئيس الروسي "مع ذلك، فإن الهدف الرئيسي وليس لدي أدنى شك في ذلك، إذا فشلوا في تقويض الانتخابات الرئاسية في روسيا، فهم على الأقل يحاولون منع المواطنين بطريقة ما من التعبير عن إرادتهم".

وفلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقدين والمرشح لإعادة انتخابه، هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، في غياب أي معارضة.

ومن المتوقع أن تبقي الانتخابات بوتين في السلطة حتى عام 2030، أي حتى يبلغ من العمر 77 عاما، مع احتمال فوزه بولاية إضافية حتى عام 2036 بفضل تعديل للدستور تم إجراؤه قبل أربع سنوات.

يجري الاقتراع في الوقت الذي يحقق فيه الرئيس الروسي نجاحات نسبية في ساحة المعركة الأوكرانية، توجت بالسيطرة على مدينة أفدييفكا الإستراتيجية.