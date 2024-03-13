جنوب إفريقيا تعتزم توقيف مواطنيها الملتحقين بالجيش الإسرائيلي

جنوب إفريقيا تهدد باعتقال مواطنيها من "مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في قوات الجيش الإسرائيلية عند عودتهم إلى جنوب إفريقيا".

أعلنت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين يثبت التحاقهم بالجيش الإسرائيلي، سيتم توقيفهم عند عودتهم إلى البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الأربعاء، خلال مشاركتها في فعالية تضامنية أقامها حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم.

وقالت الوزيرة "أصدرتُ إعلانا يحذر مواطني جنوب إفريقيا الذين يقاتلون إلى جانب قوات الدفاع الإسرائيلية: نحن على استعداد لتوقيفكم عند عودتكم إلى بلدكم".

وسبق أن أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون عن إمكانية تجريد مواطني جنوب إفريقيا من جنسيتهم إذا شاركوا في حرب لا تدعمها بلادهم.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".