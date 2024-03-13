واشنطن: الحوثيون أطلقوا صاروخا نحو مدمرة أميركية وأسقطنا مسيّرتين

بحسب سنتكوم، "استطاعت القيادة المركزية الأميركية وسفينة تابعة للتحالف إسقاط طائرتين دون طيار تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" صباح اليوم الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا على مدمرة أميركية في البحر الأحمر دون أن يصيبها، فيما جرى إسقاط مسيّرتين أطلقتهما الجماعة اليمنية.

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وقالت "سنتكوم"، إن الحوثيين أطلقوا أمس الثلاثاء "صاروخا بالستيا قصير المدى من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة الأميركية ’يو إس إس لابون’ في البحر الأحمر".

واستدركت في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الصاروخ لم يصب المدمرة، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وبحسب سنتكوم، "استطاعت القيادة المركزية الأميركية وسفينة تابعة للتحالف إسقاط طائرتين دون طيار تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم في ممرات ملاحية حيوية للتجارة وسلال الإمدادات الدولية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الحرب على غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، بالرغم من مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.