وفد تركي في العراق الخميس للبحث في قضايا الأمن والتعاون العسكري

قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، إن وزير الخارجية هكان فيدان ووزير الدفاع، يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين، سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في بغداد.

يزور مسؤولون أتراك بينهم وزيرا الخارجية والدفاع، الخميس، العراق، للمشاركة في اجتماع أمني، بحسب ما أعلنت الأربعاء أنقرة، التي تهدد بتشديد عملياتها ضد المقاتلين الأكراد الذين لجأوا إلى شمال العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، إن وزير الخارجية هكان فيدان ووزير الدفاع، يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين، سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في بغداد.

وأضاف: "ستكون قضايا الأمن والتعاون العسكري الأولوية على جدول الأعمال".

وسيبحث المسؤولون الأتراك والعراقيون كذلك في استئناف صادرات النفط من كردستان العراق عبر تركيا، بعدما جمّدتها أنقرة قبل عام.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه يريد ضمان أمن الحدود التركية العراقية "بشكل نهائي"، مشيرًا إلى احتمال توسيع العمليات التركية في المنطقة في الصيف.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، أو منطقة كردستان، أو منطقة سنجار الجبلية، ويتعرض جنود أتراك للقتل بانتظام في المنطقة.

وفي كانون الثاني/ يناير، قُتل تسعة جنود أتراك في هجوم على قاعدة لهم في شمال العراق، بحسب حصيلة رسمية. ويتحدث الجيش التركي بانتظام عن "تحييد" مقاتلين أكراد.

ويخوض حزب العمال الكردستاني نزاعًا مسلحًا ضد السلطات التركية منذ العام 1984. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.