البرلمان الأوروبي يصادق على قرار يدين تعطيل إسرائيل وصول المساعدات لغزة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار

ندَّد البرلمان الأوروبي بمهاجمة إسرائيل قوافل الإغاثة، ودعا إلى وقف فوريّ ودائم لإطلاق النار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى

صادق البرلمان الأوروبيّ، اليوم الخميس، على قرار يدين بشدّة تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب مدمّرة منذ أكثر من ستّة أشهر.

وندَّد البرلمان الأوروبي بمهاجمة إسرائيل قوافل الإغاثة، ودعا إلى وقف فوريّ ودائم لإطلاق النار.

وفي سياق ذي صلة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يوميا.

وألمحت فون دير لاين، في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، "ليست بديلا للوصول الإنساني عبر الطرق البرية".

وشدّدت على ضرورة أن يكون "الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة".

وفي خطاب "حالة الاتحاد" في 8 آذار/ مارس الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

والأربعاء، أعلن الجيش الأميركي، توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء "مؤقت" يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.