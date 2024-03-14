موسكو تحظر 227 مسؤولا أميركيًّا من دخول أراضيها

موسكو تمنع 227 مسؤولا أميركيا من دخول روسيا، ينهم متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، وسفير واشنطن السابق لدى موسكو جون سوليفان..

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن حظر 227 مسؤولا أميركيا من دخول روسيا.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على توسيع عقوباتها ضد روسيا.

وأشارت إلى حظر 227 مسؤولا أميركيا من دخول روسيا في إطار "المعاملة بالمثل".

وأوضحت أن من بين المحظور دخولهم دبلوماسيون، ورجال أعمال، وصحافيون وأكاديميون قاموا بأنشطة معادية لروسيا.

وتضم القائمة متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، والسفير الأميركي السابق لدى موسكو جون سوليفان.