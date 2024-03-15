بايدن "يشيد" بخطاب شومر: "عبر عن قلق جدي للكثير من الأميركيين"

بايدن: "لقد ألقى خطابا جيدا، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدّي لا يشعر به وحده، بل أيضا كثير من الأميركيين".

أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة بخطاب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الداعي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، مؤكدا أنّ الكثير من الأميركيين قلقون بشأن طريقة تعامل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الحرب على غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

والدعوة التي وجهها شومر، وهو أعلى سياسي أميركي يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، هي الأشد بحق اسرائيل حتى الآن من جانب مسؤول أميركي كبير منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بايدن ردا على سؤال عن تصريحات شومر بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، في البيت الأبيض "لقد ألقى خطابا جيدا، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدّي لا يشعر به وحده، بل أيضا كثير من الأميركيين".

وكشف بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي أن شومر اتصل بموظفيه ليقول إنه سيدلي بهذه التعليقات، مضيفا أنه "لن يقدّم تفاصيل بشأن الخطاب".

وأتى خطاب شومر في خضم ضغوط متزايدة من بايدن على نتنياهو لتقليل عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يُقتلون في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر المهدد بالمجاعة.

وقال شومر في تصريحاته "كدولة ديمقراطية، لإسرائيل الحق في اختيار قادتها". وأضاف أنّ "المهم هو أن يُتاح الخيار للإسرائيليين".

ورأى أنه "يجب أن يكون هناك نقاش جديد حول مستقبل إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

واعتبر شومر أيضًا أنّ نتنياهو هو واحد من أربع "عقبات رئيسية" أمام السلام إلى جانب حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإسرائيليين المتطرفين. واتهم نتنياهو بإحاطة نفسه بالمتطرفين.

وخلال لقائه فارادكار، الذي كان قد وجه انتقادات شديدة لإسرائيل بشأن الحرب على غزة، شدد بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار.

وقال فارادكار "تعلمون أن وجهة نظري هي أننا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإدخال الغذاء والدواء وإخراج الرهائن"، فيما أومأ بايدن برأسه قائلاً "أوافق".

وأضاف فارادكار "نحن بحاجة للحديث عن كيفية تحقيق ذلك والتحرك نحو حل الدولتين".

وقال بايدن الذي ارتدى ربطة عنق خضراء زمردية احتفالا بعيد القديس باتريك في إيرلندا الأحد "إن كلانا يعرف أنه يتعين علينا بذل الكثير" في ما يتعلق بالمساعدات لغزة.

ولم يُعلق الرئيس الأميركي عندما سأله صحافيون عن رأيه في اقتراح حماس الجديد بشأن هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة وصفقة تبادل الأسرى.