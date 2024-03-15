بلينكن: نعمل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل لاتفاق

سئل بلينكن عن هجوم إسرائيلي محتمل على رفح في أقصى جنوب القطاع، فقال إنه "لم يطلع بعد على الخطة" التي أعدها الإسرائيليون، مع تذكيره بأن الولايات المتحدة تطالب بـ"خطة واضحة يمكن تنفيذها".

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة إن الوسطاء يعملون "بلا كلل لسد الفجوات المتبقية" سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في فيينا "نعم، هناك اقتراح مضاد تقدّمت به حماس. من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو إننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق".

وأوضح أن إسرائيل "عاودت إرسال مفاوضين لمتابعة العملية"، مضيفا "أعتقد أن ذلك يعكس شعورا بإمكان التوصل إلى اتفاق، وقف لإطلاق النار، الإفراج عن الرهائن وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان أن إسرائيل "سترسل وفدا إلى الدوحة في قطر في إطار المفاوضات حول مبادلة رهائن محتجزين في غزة بسجناء فلسطينيين".

ولم ترسل إسرائيل ممثلين لها الأسبوع الفائت إلى القاهرة حيث اجتمع الوسطاء مع وفد من حماس.

وأبدت حماس التي لا تزال تطالب بوقف نهائي لإطلاق النار في غزة قبل أي اتفاق بشأن الأسرى والمحتجزين لديها، استعدادها لالتزام هدنة تستمر ستة أسابيع يتم خلالها الإفراج عن 42 أسير ومحتجز من نساء وأطفال ومسنين ومرضى، مقابل الإفراج عن 20 إلى 50 أسيرا فلسطينيا، وفق ما أفاد أحد مسؤوليها.

وسئل بلينكن عن هجوم إسرائيلي محتمل على رفح في أقصى جنوب القطاع، فقال إنه "لم يطلع بعد على الخطة" التي أعدها الإسرائيليون، مع تذكيره بأن الولايات المتحدة تطالب بـ"خطة واضحة يمكن تنفيذها".