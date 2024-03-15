شولتس يزور الأردن وإسرائيل نهاية الأسبوع

من المقرر أن يجري شولتس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ونظيره بنيامين نتنياهو الأحد، وفق ما أعلن الناطق باسم المستشار الألماني شتيفن هيبشترايت في مؤتمر صحافي دوري.

يزور المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأردن وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما قال الناطق باسمهن اليوم الجمعة، فيما تتزايد الجهود الدولية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجري شولتس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ونظيره بنيامين نتنياهو الأحد، وفق ما أعلن الناطق باسم المستشار الألماني شتيفن هيبشترايت في مؤتمر صحافي دوري.

وأضاف الناطق "وجودنا بجانب إسرائيل لا يتزعزع، لكننا نطالب أيضا باحترام كل مبادئ القانون الدولي"، فيما الوضع الإنساني في غزة الذي أصبح على شفا المجاعة، كارثي وتتكثف الجهود الدولية خصوصا من الغرب، لتوصيل الغذاء إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع برا وجوا.

وفي إسرائيل، سيحذّر المستشار مجددا "من أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح" في أقصى جنوب قطاع غزة الحدودية مع مصر، وسيدعو إلى "تعزيز الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة" وفق هيبشترايت.

كذلك، سيكرر المستشار الألماني دعوته حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت الحركة تحتجزهم، وهو أمر من شأنه "فتح الطريق أمام هدنة".