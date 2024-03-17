هجوم على مصفاة روسية للنفط وإسقاط 35 مسيرة أوكرانية

أعلن الجيش الروسي صباح اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية أسقطت 35 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة بينها موسكو.

أسفر هجوم جديد بالمسيرات نسب إلى اوكرانيا في اندلاع حريق في مصفاة للنفط في جنوب روسيا، على ما أعلنت اليوم الأحد، السلطات المحلية في كراسنودار، مشيرة إلى وفاة شخص يرجح أنها ناجمة عن أزمة قلبية.

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من جهة أخرى، أعلن الجيش الروسي صباح اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية أسقطت 35 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة بينها موسكو.

وكثرت الهجمات الأوكرانية هذا الأسبوع في روسيا التي دخلت الانتخابات الرئاسية فيها يومها الأخير.

وقالت غرفة العمليات في منطقة كراسنودار عبر تلغرام "الحريق في موقع مصفاة النفط في سلافيانسك أخمد بالكامل. وتفيد المعلومات الأولية أن شخصا توفي خلال هجوم المسيّرة وسبب الوفاة المرجح أزمة قلبية".

وتقع مصفاة سلافيانسك في منطقة كراسنودار شرق بحر آزوف.

والسبت اندلع حريق في مصافة سامارا الواقعة على بعد ألف كيلومتر من الحدود الأوكرانية، بعد هجمات شنت بواسطة مسيّرات.

واستهدفت مسيرة أيضا مصفاة للنفط في ريازان على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شرق موسكو ما أوقع جرحى، كما استهدفت مصفاة أخرى في منطقة نيجني نوفغورود على بعد 800 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، واندلع حريق في مجمع للمحروقات في منطقة أورويل الواقعة على بعد حوالى 160 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وفي المجموع، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت" 35 طائرة من دون طيار في موسكو وبيلغورود وكالوغا وأوريول وروستوف، فضلا عن ياروسلافل وكورسك وكراسنودار.

وقتل شخصان في مدينة بيلغورود الروسية الواقعة بمحاذاة الحدود مع أوكرانيا التي غالبا ما تستهدف بضربات. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية "لن تمر من دون عقاب"