روسيا: لجنة الانتخابات تعلن بالنتائج النهائيّة فوز بوتين

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إن بوتين فاز في الانتخابات بنسبة 87.28 بالمئة، وأن 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص صوتوا لصالحه.

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بسباق الرئاسة بحصوله على 87.28 بالمئة من الأصوات، بحسب النتائج النهائية.

وذكرت بامفيلوفا في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالتصويت الإلكتروني عن بعد بلغت 77.49 بالمئة.

وأشارت إلى أن عدد الناخبين المصوتين بلغ 87 مليونا و576 ألفا و75 شخصا، وأن ذلك مؤشرا غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث.

وقالت إن الرئيس الحالي بوتين فاز في الانتخابات بنسبة 87.28 بالمئة، وأن 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص صوتوا لصالحه.

وبعد إعادة انتخابه، يشغل بوتين منصبه لمدة 6 سنوات أخرى، وهي المرة الخامسة التي يتولى فيها منصب الرئاسة، فيما يؤدي اليمين الدستورية نهاية ولايته الحالية في أيار/ مايو المقبل.

وفي رسالة مصورة نشرها عقب الإعلان عن النتائج النهائية، أعرب بوتين عن شكره لجميع المشاركين في التصويت والداعمين له.