الكونغرس يمرر الميزانية الفيدرالية لعام 2024

"من الشائع جدًا أن يتم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس في اللحظة الأخيرة، خاصة في القضايا المتعلقة بالموازنة".

أقرّ الكونغرس الأميركي قانونًا يوفر التمويل للدولة الفيدرالية حتّى أيلول/سبتمبر، ما يسمح بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة. ومن الشائع جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس في اللحظة الأخيرة، خاصة في القضايا المتعلقة بالموازنة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها". وأضاف، قبل الموافقة النهائية على النصّ، أنه "أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

يشار إلى أن "عواقب كثيرة تترتب على عدم الاتفاق على الميزانية ودخول الدولة في شلل"، من بينها عدم دفع رواتب الجيش وعناصر الأمن وموظفي النقل العام، كما قد تؤدي لتوقف عمل بعض الإدارات، وتجميد بعض المساعدات"، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، اليوم السبت.

كما ويذكر أن الولايات المتحدة "تتعثر منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب خلافات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لتبني الصرامة في التعاطي مع الموازنة".