الكرملين يرفض التعليق على تبني "داعش" هجوم موسكو قبل انتهاء التحقيق

رفض الكرملين التعليق على مسألة إن كان المشبه بهم تعرّضوا إلى سوء المعاملة بعد احتجازهم.

ذكر الكرملين اليوم، الإثنين، أنه لن يعلّق على تبني تنظيم "داعش" الاعتداء الدامي على صالة حفلات في موسكو بانتظار انتهاء التحقيقات.

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وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين "التحقيقات جارية. لم تصدر بعد رواية متماسكة. نتحدث فقط عن بيانات أولية"، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي زيارة موقع الهجوم.

وفي تصريحاته العلنية الوحيدة الصادرة منذ الهجوم، أشار بوتين إلى تورّط أوكرانيا فيه، مشيرا إلى أنه تم توقيف المشتبه بهم الأربعة في تنفيذ الاعتداء أثناء محاولتهم الهرب إلى أوكرانيا.

وأمرت روسيا بحبس المشتبه بهم الأربعة بتهم "الإرهاب".

ورفض الكرملين التعليق على مسألة إن كان المشبه بهم تعرّضوا إلى سوء المعاملة بعد احتجازهم.

وقال بيسكوف "سأترك هذا السؤال من دون إجابة"، بعد انتشار تقارير وتسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا لعمليات تحقيق تخللها العنف عقب توقيف المشتبه بهم.

واقتحم مسلّحون بزي مموّه قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسية ليل الجمعة فأطلقوا النار على الحاضرين بعدما أضرموا النار في المبنى وهربوا من المكان، بحسب محققين روس.

وقتل 137 شخصا في الهجوم بينهم ثلاثة أطفال، وفق آخر حصيلة صادرة عن المحققين الروس.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة مساء الأحد بأن حصيلة الجرحى بلغت 182 شخصا فيما لا يزال 101 شخص في المستشفى بينهم 40 حالاتهم "حرجة" أو "جرحة للغاية".

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم فيما ذكرت وسائل إعلام روسية بأن جميع المهاجمين الأربعة المشتبه بهم يحملون جنسية طاجيكستان.