الرئيس الكولومبي: سنقطع علاقاتنا مع إسرائيل إذا لم تمتثل لوقف إطلاق النار بغزة

بيترو: "إذا خرقت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها".

قال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء إن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال بيترو في منشور على منصة "إكس"، إنه "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فسنقطع علاقاتنا الدبلوماسية معها".

وذكر يوم الإثنين في بيان "إذا خرقت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أمس، الإثنين، أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وفي السياق، أعلنت كولومبيا الشهر الماضي تعليقها صفقات شراء الأسلحة التي تصنعها إسرائيل، وهي أحد الموردين الرئيسيين لقوات الأمن في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية، وذلك عقب مجزرة الرشيد التي استشهد فيها أكثر من 100 شخص خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال القطاع.

وقال الرئيس الكولومبي "أثناء انتظار الغذاء، قتل أكثر من 100 فلسطيني على يد (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو. يسمى هذا إبادة جماعية ويذكرنا بالهولوكوست رغم أن القوى العالمية لا تريد الاعتراف بذلك".

وأضاف الرئيس اليساري "لهذا السبب، علقت كولومبيا جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل".