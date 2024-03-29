بأوّل اجتماع بينهما في البيت الأبيض: إردوغان يلتقي بايدن في أيار

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في التاسع من أيار/ مايو المقبل، بحسب ما أكد مسؤول تركيّ، اليوم الجمعة.

يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، نظيره الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض في التاسع من أيار/ مايو المقبل، بحسب ما أكد مسؤول تركيّ، اليوم الجمعة.

وسيكون ذلك أول اجتماع بين الرئيسين في البيت الأبيض.

ووافقت إدارة بايدن في كانون الثاني/ يناير على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما ربط بعض المحللين تأخر مصادقة أنقرة بغضب إردوغان من واشنطن جراء دعمها لإسرائيل وطريقة تنفيذها الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وبات إردوغان أحد أشد المنتقدين في العالم الإسلامي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

وشبّه الرئيس التركي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأدولف هتلر واتهم الولايات المتحدة برعاية "إبادة" الفلسطينيين.