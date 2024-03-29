نيويورك: احتجاجات ضدّ بايدن أمام مركز جمع تبرّعات

دعا المحتجّون الناخبين الديمقراطيّين في نيويورك، حيث تتواصل الانتخابات التمهيديّة للسباق الرئاسيّ لعام 2024، إلى الردّ على ما يجري في غزّة من خلال الإدلاء بأوراق اقتراع فارغة...

نظّم ناشطون أمريكيّون متضامنون مع فلسطين وقفة احتجاجيّة ضدّ الرئيس جو بايدن، لدى زيارته مركز حملة تبرّعات في نيويورك في إطار الانتخابات الرئاسيّة لعام 2024.

وتجمّع مئات من ناشطي المجتمع المدنيّ أمام مركز قاعة موسيقى "راديو سيتي"، الخميس، ونظّموا وقفة احتجاج على دعم بايدن لإسرائيل الّتي تقتل المدنيّين الفلسطينيّين في قطاع غزّة.

وإلى جانب بايدن الّذي حضر ليلة التبرّع المنظّمة من قبل الحزب الديمقراطيّ بهدف جمع 25 مليون دولار، استهدف المتظاهرون أيضًا الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون الداعمين لبايدن.

وردًّا على استمرار إسرائيل في قتل المدنيّين في غزّة ورفض الولايات المتّحدة وقفًا دائمًا لإطلاق النار، ردّد المتظاهرون شعارات مثل "مرتكب الإبادة الجماعيّة جو" و"فلسطين ستتحرّر وبايدن سيرى ذلك".

وطالب المحتجّون بوقف فوريّ لإطلاق النار في غزّة، فيما تمّ اتّخاذ إجراءات أمنيّة استثنائيّة بمكان الاحتجاج.

ودعا المحتجّون الناخبين الديمقراطيّين في نيويورك، حيث تتواصل الانتخابات التمهيديّة للسباق الرئاسيّ لعام 2024، إلى الردّ على ما يجري في غزّة من خلال الإدلاء بأوراق اقتراع فارغة.

ويشنّ الجيش الإسرائيليّ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، حربًا مدمّرة على غزّة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينيّة، ما استدعى محاكمة تلّ أبيب أمام محكمة العدل الدوليّة بدعوى الإبادة الجماعيّة